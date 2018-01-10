Пьяный житель Новокуйбышевска зарезал возлюбленную в новогоднюю ночь

Новокуйбышевск, 10 января. Уголовное дело по факту убийства возбудили в отношении жителя Самарской области, который нанес возлюбленной многочисленные удары кухонным ножом, женщина скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 45-летний мужчина совершил убийство 1 января в одной из квартир в Новокуйбышевске. Сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 29-летнюю женщину и нанес ей не менее 15 ударов кухонным ножом в область в груди и живота. После совершения преступления он продолжил выпивать, а затем ушел к матери.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время мужчина задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжает расследование, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».