Движение по Ново-Вокзальной улице в Самаре частично перекрыли из-за коммунальной аварии

Самара, 10 января. Ремонтные работы на водопроводе, расположенного на улице Ново-Вокзальной в Самаре, завершили сегодня утром, восстанавливается дорожное полотно.

Как сообщают региональные новостное источники со ссылкой на информацию, полученную от «Самарских коммунальных систем», в среду, 10 января, около 08:00 часов утра по местному времени, ремонтные работы у дома № 130 на улице Ново-Вокзальной, завершены. Н данный момент ведется восстановление дорожного полотна.

Сообщается, что коммунальная авария произошла вчера вечером из-за износа водовода, ремонтно-восстановительные работы проводили без отключения воды.