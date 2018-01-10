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Власти Самары выделили 1,5 млн рублей на аренду деревянной горки
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    Власти Самары выделили 1,5 млн рублей на аренду деревянной горки

    10:24  10 Января 2018  /обновлено: 10:24  10 Января 2018
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    Власти Самары выделили 1,5 млн рублей на аренду деревянной горки

    Самара, 10 января. Около 1,5 млн рублей перечислят власти Самары за аренду деревянной горки, установленной на площади Куйбышева, ее владельцу.

    Как сообщают региональные информационные источники, муниципальное агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта заключило договор с индивидуальным предпринимателем, который является владельцев деревянной горки, появившейся в областном центре в декабре прошлого года. В соответствии с информацией, опубликованной на сайте госзакупок, владельцу перечислят 750 тысяч рублей за аренду горки в период с 31 декабря 2017 года по 30 января 2018 года.

    Также подписано еще одно соглашение на аналогичную сумму, которое предусматривает организацию проката с горки в период с 31 января по 28 февраля. Соответственно, в указанный период катание на горке для местных жителей будет бесплатным. В департаменте культуры и молодежной политики Самары сообщили:

    «Принято решение: посещение аттракциона «Горка» на весь период работы (с 31 декабря по 1 марта) будет бесплатным для всех желающих. Катание — на тюбинге. Использовать ледянки и санки нельзя».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #горка
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