Жителю Самарской области грозит до 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на брата

Самара, 10 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Самарской области, который в пьяной ссоре ударил ножом в живот брата.

Инцидент произошел в Похвистнево: двое мужчин распивали в квартире матери спиртные напитки, после чего между ними разгорелся конфликт, во время которого 53-летний мужчина взял нож и нанес удар в живот 49-летнему брату. Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение, работники больницы сообщили в полицию об инциденте.

Правоохранители задержали ранее судимого злоумышленника, в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», мужчине грозит до десяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.