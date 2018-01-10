Пять человек пострадали при лобовом столкновении двух авто в Самарской области

Самара, 10 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Самарской области: столкнулись два легковых автомобиля, пять человек получили травмы.

Автомобильная авария случилась во вторник, 9 января, около 13:05 часов дня в Безенчукском районе на трассе Безенчук — Переволоки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Легковушка Daewoo под управлением 54-летней женщины, не справившейся с управлением, вылетела на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста». Пострадали пять человек, водитель и ее пассажирки в возрасте 79, 61, 60, и 21 лет. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся смертельной аварии.