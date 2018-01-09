Иномарка сбила 15-летнего подростка на переходе в Самаре

Самара, 9 января. Водитель иномарки сбил 15-летнего подростка, переходившего дорогу на пешеходном переходе, на бульваре Финютина в Самаре 8 января.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня в понедельник, 8 января. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almeraехал по бульвару Финютина со стороны улицы Мира и сбил подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП 15-летний мальчик был госпитализирован с травмами в виде ушибов груди и головы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.