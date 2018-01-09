Жительница Тольятти задержана за убийство подруги из-за долга

Самара, 9 января. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой, которая убила подругу и оставила ее тело на балконе дома в Тольятти.

Подозреваемой в убийстве оказалась женщина 1980 года рождения, с которой погибшая общалась с детства. Злоумышленница сообщила, что она пришла к своей подруге домой, и у них возник конфликт из-за денежного долга, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемая нанесла несколько ударов по голове, а после задушила свою приятельницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники полиции установили, что подозреваемая должна была подруге крупную сумму денег, но отдавать деньги она не спешила. Погибшая сказала ей, что напишет на нее заявление в полицию по факту мошенничества.

Напомним, что тело обнаружил отец погибшей 30 декабря прошлого года.