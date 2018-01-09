Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Сызрани

Самара, 9 января. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном жилом доме в Сызрани Самарской области.

Частный дом, который расположен на переулке Мирный, горел в районе поселка Западный. На место происшествия незамедлительно прибыли 30 огнеборцев, по приезде они увидели, что дом горел открытым пламенем, сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, женщина — хозяйка дома была пьяной, но успела выбежать из горящего дома. Она сообщила, что в доме могут находиться дети. При осмотре помещений пожарные обнаружили тело маленького ребенка. Старший ребенок, которому восемь лет, был в это время у соседей и не пострадал.

Специалисты устанавливают причины возгорания, также оценивается ущерб.