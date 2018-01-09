Жительница Самарской области отправится в колонию за убийство матери

Самара, 9 января. Суд признал виновной в умышленном убийстве своей матери жительницу Самарской области. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет, она его будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Женщина ударила несколько раз свою мать руками по голове, сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Самарской области. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, врачи пытались спасти женщину, но спустя несколько дней она скончалась. Дочь избивала свою мать в квартире дома на улице Менжинского в селе Ташелка Самарской области. Преступление произошло в конце сентября прошлого года.