Пассажир похитил у таксиста телефон и деньги в Тольятти

Самара, 8 января. Житель Тольятти, который работает таксистом, обратился в полицию и сообщил, что его клиент похитил у него деньги и мобильный телефон.

Таксист сообщил, что он довез клиента до пункта назначения, а после пассажир вместо того, чтобы оплатить поездку, похитил деньги, телефон и выбежал из автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов, получив сообщение об ограблении, приступили к поиску подозреваемого. Полицейские получили приметы злоумышленника и стали обходить каждую квартиру дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полиция установила личность подозреваемого, им оказался 34-летний житель Тольятти, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».