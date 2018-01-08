Иномарка врезалась в автобус в Самарской области, есть пострадавшие

Самара, 8 января. Автомобильная авария, в которой иномарка врезалась в пассажирский автобус, случилась на автодороге в Кинель-Черкасском районе Самарской области в первой половине дня 8 января. В результате дорожного происшествия три человека пострадали.

По предварительным данным водитель Kia Sportage, не выбрав безопасную скорость, допустил столкновение с пассажирским автобусом. В автобусе находились 28-летний водитель и одна 32-летняя пассажирка. В результате аварии травмы получили пассажиры иномарки — 19-летний молодой человек и 23-летняя девушка — и пассажирка автобуса. В больницу они обратились самостоятельно, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По факту автомобильной аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.