Иномарка известного адвоката сгорела в Сызрани

Самара, 8 января. Автомобиль Volkswagen Passat сгорел в центре Сызрани, сообщение о возгорании в иномарке поступило ночью в понедельник, 8 января. По информации местных СМИ, автомобиль принадлежал одному из адвокатов города.

Автомобиль, припаркованный возле дома № 2 по улице Фридриха Энгельса, загорелся около 03.30. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе восьми человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. Пожарные, использовав две единицы техники, ликвидировали пламя приблизительно за десять минут.

Автомобиль полностью сгорел. На данный момент устанавливаются причина пожара и нанесенный ущерб. Как сообщает «Маленькая Сызрань», иномарка принадлежала известному адвокату Сызрани, по его словам, автомобиль подожгли.