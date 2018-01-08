Автоледи врезалась в бензовоз под Самарой, есть жертвы

Самара, 8 января. Водитель автомобиля «Лада Приора» допустила столкновение с бензовозом на трассе в Самарской области. В автомобильной аварии погиб пассажир легкового автомобиля и три человека пострадали.

Автомобильная авария произошла на 24 километре трассы Самара — Большая Чергниговка утром в понедельник, 8 января. Автоледи, которой 19 лет, не справилась с управлением, в результате чего машину занесло, и транспортное средство столкнулось с бензовозом с пустой цистерной, который был впереди.

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 19-летнему молодому человеку, который находился на заднем сидении «Лады Приоры». Три пассажира легковушки получили травмы, медики решают, необходима ли им госпитализация, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное МВД.