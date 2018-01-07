Полицейские в Самарской области нашли у похитителя телевизора наркотики

Самара, 7 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Самарской области по факту хранения наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в городе Октябрьске: ранее судимый 56-летний мужчина попал в поле зрения полицейских по подозрению в хищении телевизора, однако во время обыска был обнаружен не только телевизор, но и наркотические препараты. В ведомстве сообщили:

«Вещество было изъято и направлено на экспертизу. По результатам исследования установлено, что обнаруженным веществом является наркотическое средство марихуана общей массой 33, 92 граммов».

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту хранения марихуаны.