Снегопад обрушится на Самарскую область

Самара, 7 января. Синоптики предупреждают местных жителей о снегопаде и слабой метели.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте регионального управления МЧС, в воскресенье, 7 января, вечером область от 15 до 18 метров в секунду. Порывы ветра ослабляться к 19:00 часам вечера понедельника, 8 января.

Сотрудники МЧС предупреждают местных жителей о необходимости соблюдения правила поведения в условиях неблагоприятных погодных условий: ходить подальше от рекламных щитов, деревьев, ЛЭП. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим в соответствии с правилами дорожного движения.