Пожар в надворных постройках в Сызрани тушили 20 человек

Сызрань, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Самарской области: загорелись надворные постройки.

Пожар произошел в субботу, 6 января, около 22:05 часов вечера на улице Добролюбова, сообщают региональные информационные источники. Сотрудники пожарно-спасательного отряда в составе 20 человек личного состава и пяти единиц техники незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар спустя 17 минут, пламя охватило территорию площадью 50 квадратных метров. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.