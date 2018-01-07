Спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака в Самарской области

Самара, 7 января. Спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака у озера Змеиное в Самарской области: он на снегоходе вмерз в лед и скончался.

Как сообщает поисково-спасательная служба Самарской области, в пятницу, 5 января, 46-летний мужчина отправился на рыбалку, после девяти часов вечера он перестал отвечать на звонки. Родственники обратились в полицию, поиски пропавшего рыбака начались 6 января в 10:45 утра.

Спасатели обследовали территорию по правому берегу реки Волга от пристани Шелехметь до входа в Змеиное озеро, они обнаружили перчатки мужчины, после - сапоги. Погибшего рыбака обнаружили вмерзшим в лед: он провалился в промоину, двигаясь на снегоходе.