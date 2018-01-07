Подростки закидали камнями грузовой поезд в Самарской области

Самара, 6 января. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, случившегося вчера в Самарской области: дети закидали камнями грузовой вагон.

Как сообщают региональные информационные источники со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру, инцидент произошел в субботу, 6 января: подростки закидали камнями поезд на 1052 километре перегона Чапаевск — Звезда.

Отмечается, что пострадавших нет, однако школьники разбили лобовое стекло локомотива грузового поезда, отмечает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.