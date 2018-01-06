Школьница получила травмы, катаясь на санках прикрепленных к снегоходу в Тольятти

Тольятти, 6 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Тольятти в Ягодинском лесу: школьница упала с санок, привязанных к снегоходу.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Самарской области, 33-летний мужчина привязал санки к снегоходу и катал на них 11-летнюю девочка, которая упала с саней и получила многочисленные травмы. Школьницу доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ей ушибы мягких тканей грудного отдела позвоночника.

Напомним, о чрезвычайном происшествии в Тольятти: иномарка загорелась ранним утром в Автозаводский районе.