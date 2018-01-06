Жители Сызрани остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии

Сызрань, 6 января. Жители 12 домов в Сызрани остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии.

Как сообщает представитель городской администрации Сызрани, жители 12 домов остались без горячей воды и отопления из-за серьезной коммунальной аварии, которая произошла в субботу, 6 января, на центральной тепловой подстанции №4. В администрации отмечают:

«Произошла серьезная коммунальная авария на ЦТП №4 по адресу: проспект 50 лет Октября, 26а. Глава города Николай Лядин выехал на место ЧП».

Горячее водоснабжение отсутствует у жителей, проживающих на проспектах 50 лет Октября, Королева и Гагарина. К настоящему моменту информации о восстановлении работы ЦТП информации нет.