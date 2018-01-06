Припаркованная у дома иномарка сгорела в Тольятти

Самара, 6 января. Иномарка загорелась ранним утром в Тольятти в Автозаводский районе.

Пожар произошел в субботу, 6 января, ранним утром, сообщает пресс-служба МЧС по региону. После поступления сообщения о горящей иномарке, припаркованной на газоне, на место ЧП незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в составе четырех человек личного состава и одной единицы техники.

Пламя удалось ликвидировать в течение нескольких минут. Пожар произошел у дома №85, расположенного на улице Юбилейной, отмечают очевидцы. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара. Возможно, автомобиль подожгли.