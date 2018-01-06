Синоптики предупреждают о снегопаде и метели в Самарской области

Самара, 6 января. Синоптики предупреждают жителей Самарской области о небольшом снеге и метели в ближайшие выходные.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные Росгидрометцентра, в субботу, 6 января, осадков не ожидается. В воскресенье, 7 января, и понедельник, 8 января, прогнозируются небольшой снег и слабая метель. Кроме этого, в некоторых районах может быть образование льда на дорогах.

Сотрудники МЧС предупреждают местных жителей о соблюдении правил безопасности, а водителя напоминают о правилах дорожного движения и плавном маневрировании на дорогах во время гололедицы.