Свыше 850 обманутых дольщиков в Самаре получили жилье в 2017 году

Самара, 6 января. Глава Самарской области Дмитрий Азаров обсудил на совещании тему, связанную с обманутыми дольщиками.

По информации региональных новостных источников, глава Самарской области провел совещание в пятницу, 5 января. Основной темой стало градостроительство и развитие транспортной инфраструктуры. Кроме этого, обсудили вопрос обманутых дольщиков.

Руководитель областного минстроя Александр Баландин отметил, что в прошлом месяце сданы в эксплуатацию четыре объекта. Таким образом, 604 обманутых дольщика решили вопрос с жильем.

Планируется, что до конца января текущего года будет сдан еще один дом, который поможет 70 дольщикам. В пресс-службе правительства отмечается, что в 2017 году 852 человека решили вопрос с жильем.