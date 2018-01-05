Хоккеисты «Лады» обыграли московское «Динамо» в матче КХЛ

Самара, 5 января. Хоккейный клуб из Тольятти «Лада» начал год с победы над московским «Динамо». Матч регулярного чемпионата КХЛ проходил на домашней арене «Лады» 5 января.

Подопечные Артиса Аболса выиграли у московского «Динамо» со счетом 3:1. На свои счета шайбы записали Игорь Скороходов, Артем Аляев и Денис Зернов. Стоит отметить, что Георгий Белоусов сделал две голевые передачи. У «Динамо» отличился Владимир Брюквин, который забросил шайбу в ворота Александра Лазушина в первом периоде.

Московское «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции, «Лада» расположилась на 13 строчке в турнирной таблице Восточной конференции, сообщает «Чемпионат».

Напомним, на матче «Лады» и петербургского клуба «СКА» пройдет акция «Ладная игрушка».