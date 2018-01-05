18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
IFJ осудила высылку российских журналистов из Латвии
Происшествия
Жительница Самары в ссоре ударила сожителя ножом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительница Самары в ссоре ударила сожителя ножом

    19:55  5 Января 2018
    342

    Жительница Самары в ссоре ударила сожителя ножом

    Самара, 5 января. Жительница Самары подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: она в ходе ссоры ударила своего сожителя ножом. Мужчина с ножевым ранением доставлен в медицинское учреждение.

    Сотрудники правоохранительных органов, получив информацию от медработников, узнали, что между сожителями в квартире дома на улице Авроры произошел конфликт. Женщина взяла нож и ударила им своего возлюбленного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #причинение тяжкого вреда здоровью
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Эрдоган заявил, что Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС

      21:42 5 Января 2018 129
      Читать
      16:46
      Сегодня

      Порошенко объявил Украину энергетически независимой: Соскочили с газового крючка
      15:59
      Сегодня

      Россия призвала ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов РФ из Латвии
      13:55
      Сегодня

      КС Молдавии поддержал запрет новостных передач из России в обход президента
      11:05
      Сегодня

      Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы
      4:44
      Сегодня

      Журналистка ВГТРК, депортированная из Латвии, вернулась в Россию

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 8667

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9804

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10284

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      17588

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3393
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      14:09   5 Января 2018
      10533
      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      7:28   5 Января 2018
      1276
      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18   4 Января 2018
      9385
      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      17:27   4 Января 2018
      6582