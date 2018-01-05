Жительница Самары в ссоре ударила сожителя ножом

Самара, 5 января. Жительница Самары подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: она в ходе ссоры ударила своего сожителя ножом. Мужчина с ножевым ранением доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов, получив информацию от медработников, узнали, что между сожителями в квартире дома на улице Авроры произошел конфликт. Женщина взяла нож и ударила им своего возлюбленного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.