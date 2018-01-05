Завернутое в ковер тело помощницы мирового судьи нашли в Тольятти

Самара, 5 января. Тело женщины с признаками насильственной смерти, которое было завернуто в ковер, нашли на балконе дома в Тольятти. По информации региональных СМИ, убита помощница мирового судьи судебного участка номер 90 Автозаводского судебного района.

Тело женщины, завернутое в ковер, с ножевым ранением нашли на балконе квартиры дома. Следов взлома специалисты не обнаружили, предположительно, женщина знала убийцу и впустила сама его в квартиру, сообщает «TLTgorod» со ссылкой на осведомленный источник. Преступление случилось 30 декабря прошлого года.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Отметим, что официальная информация о случившемся не поступала.