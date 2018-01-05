Пьяный водитель с приятелем в багажнике задержан после корпоратива в Тольятти

Самара, 5 января. Водитель иномарки, находившийся в сильном алкогольном опьянении, вез приятеля с корпоратива в багажнике автомобиля. Сотрудники ДПС задержали их в Автозаводском районе Тольятти.

Сотрудники ДПС получили информацию о том, что по улицам Автозаводского района города едет машина за рулем которой, скорей всего, пьяный водитель. Стражи правопорядка остановили подозрительный Opel, которым управлял 35-летний мужчина, сообщают новостные источники региональных СМИ. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, ранее его лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

При досмотре сотрудники ДПС нашли в багажнике его автомобиля спящего мужчину, который также был пьян. Стало известно, что приятель не поместился в салон автомобиля, поэтому он ехал в багажнике.