Два новых автобусных маршрута появятся в Самаре на время ЧМ-2018

Самара, 5 января. Два новых автобусных маршрута — S1 и S1k — будут работать в Самаре в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу.

Автобус маршрута S1 будет следовать от аэропорта «Курумоч» и доедет до площади Революции. Транспорт будет двигаться по М-5, Московскому шоссе, сделает остановку около стадиона «Самара Арена», далее проедет Ипподром, Центральный авто и железнодорожный вокзалы. По данному маршруту будут ходить 12 автобусов с интервалом 15 минут.

Второй маршрут будет коротким, он заберет пассажиров у самарского аэропорта и довезет до стадиона «Самара Арена». На этом маршруте будут курсировать 45 автобусов с интервалом две минуты, сообщают региональные СМИ со ссылкой на Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.