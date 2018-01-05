Стало известно, когда заработает подсветка стел на въездах в Самару

Самара, 5 января. Подсветку стел, которые расположены на въезд в Самару, планируют включить весной этого года.

Стелы устновили в нескольких местах: поселках Красная Глинка, Стройкерамика, Мехзавод и в районе 116 километра. Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, работы на стелах завершены, и подсветка уже смонтирована.

Ранее сообщилось, что планировали отремонтировать стелы, которые расположены на въезд в Самару, к чемпионату мира по футболу. Напомним, уже появилась информация, когда пройдут первые три матча на стадионе «Самара Арена». Самарские «Крылья Советов» сыграют с московским «Спартаком 2», «Факелом» и «Кубанью». Отмечается, что после чемпионата мира, стадион станет домашним полем для «Крыльев Советов».