Тело жительницы Самары обнаружили в лесу под Ульяновском

Самара, 5 января. Тело 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти нашли лесу в Ульяновской области вечером 3 января.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 23-летний житель села Вышки Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области. Мужчина, находившийся в состоянии в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры стал избивать женщину на территории реабилитационного центра.

«[Подозреваемый] нанес потерпевшей многочисленные удары руками по голове и телу, от которых женщина скончалась на месте происшествия», — сообщает СУ СК по региону.

Подозреваемый мужчина сообщил, что у него с женщиной возникла ссора после того, как она отказала дать ему деньги. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».