18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Спартак» интересуется защитником «Кальяри»
Спорт
Акция «Ладная игрушка» пройдет на матче «Лады» и СКА
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Акция «Ладная игрушка» пройдет на матче «Лады» и СКА

    20:30  4 Января 2018  /обновлено: 20:30  04 Января 2018
    56

    Акция «Ладная игрушка» пройдет на матче «Лады» и СКА

    Самара, 4 января. Традиционная акция «Ладная игрушка» пройдет на матче хоккейных клубов СКА и «Лада» на «Лада-Арене» в Тольятти в воскресенье, 7 января.

    Любой желающий, кто придет на хоккейный матч, может принять участие в акции, для этого необходимо принести мягкую игрушку и бросить ее на лед после финального свистка. Отметим, что в соответствии с требованиями СЭС игрушка должна быть новой и упакованной, сообщают новостные источники региональных СМИ.

    Игрушки предназначены для семей, которые попали в трудную ситуацию, а также детских домов Тольятти. Если игрушка не долетит до ледовой площадки, то сотрудники стадиона обязательно отвезут ее нуждающимся. Стоит отметить, что организаторами акции «Ладная игрушка» являются хоккейный клуб «Лада» и администрация Тольятти.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #тольятти #самарская область #хк ска #ладная игрушка #хк лада
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18 4 Января 2018 507
      Читать
      14:00
      Сегодня

      Латвия депортирует корреспондента ВГТРК Курлаеву из-за «угрозы нацбезопасности»
      11:37
      Сегодня

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»
      11:23
      Сегодня

      Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс
      10:03
      Сегодня

      Минобороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в Сирии

      9:13
      Сегодня

      Сирия: крупнейший кабельный завод выходит на довоенные объемы производства

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 5556

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9495

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9946

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16888

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3306
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18   4 Января 2018
      507
      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      17:27   4 Января 2018
      2868
      Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

      Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

      15:28   4 Января 2018
      4054
      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37   4 Января 2018
      5556