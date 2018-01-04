Акция «Ладная игрушка» пройдет на матче «Лады» и СКА

Самара, 4 января. Традиционная акция «Ладная игрушка» пройдет на матче хоккейных клубов СКА и «Лада» на «Лада-Арене» в Тольятти в воскресенье, 7 января.

Любой желающий, кто придет на хоккейный матч, может принять участие в акции, для этого необходимо принести мягкую игрушку и бросить ее на лед после финального свистка. Отметим, что в соответствии с требованиями СЭС игрушка должна быть новой и упакованной, сообщают новостные источники региональных СМИ.

Игрушки предназначены для семей, которые попали в трудную ситуацию, а также детских домов Тольятти. Если игрушка не долетит до ледовой площадки, то сотрудники стадиона обязательно отвезут ее нуждающимся. Стоит отметить, что организаторами акции «Ладная игрушка» являются хоккейный клуб «Лада» и администрация Тольятти.