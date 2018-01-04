Мужчина обокрал родственницу и мать своего приятеля в Самарской области

Самара, 4 января. Житель города Похвистнево Самарской области совершил две кражи: у матери знакомого украл монитор и мультиварку, а у родственницы деньги.

В отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что к ним в квартиру пришел приятель сына, и они распивали спиртные напитки. После того как друг заснул подозреваемый похитил монитор компьютера, стоимость которого 2,5 тысяч рублей, и мультиварку, которая стоит 1,8 тысяч рублей. Мужчина планировал сдать похищенное в ломбард, но технику у него не приняли из-за отсутствия документов. После он продал монитор подвозившего его мужчине, а мультиварку сбыть не получилось.

Спустя несколько дней в полицию пришла родственница подозреваемого, которая сообщила, что у нее с карты пропали деньги — 17 тысяч рублей. Когда деньги сняли с карты, дома был только подозреваемый, а после того, как пришло СМС-уведомление о снятии с карты денег, он скрылся.

«Похищенное имущество 59-летней женщине возвращено полностью. Часть суммы украденной у родственницы, подозреваемый возместил, а оставшуюся часть обязался компенсировать в ближайшее время», — сообщает пресс-служба регионального МВД.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража».