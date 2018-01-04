Пожилой житель Тольятти угрожал арматурой родственникам

Самара, 4 января. Пожилой житель Тольятти подозревается в угрозе убийством: он угрожал родственникам арматурой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Мужчина держал в руках кусок арматуры и угрожал убить родственников. Они восприняли угрозу как реальную и обратились за помощью в полицию, сообщается на странице Росгвардии Самары в социальной сети «ВКонтакте». Стражи правопорядка, приехав на место происшествия, остановили действия подозреваемого. Кусок арматуры был изъят, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью». Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.