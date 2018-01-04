Баня сгорела в селе под Сызранью

Самара, 4 января. Семь специалистов пожарно-спасательного подразделения тушили пожар в бане в селе Жемковка Самарской области. Инцидент произошел днем в среду, 3 января.

Сообщение о том, что в бане, расположенной на улице Ульяновской, произошло возгорание, поступило на пульт дежурного около 13.30, сообщает «КТВ-ЛУЧ». По приезде пожарных огонь был на крыше и внутри помещения. По предварительным данным, площадь пожара составила десять квадратных метров.

Для ликвидации пожара потребовалось задействовать две единицы техники. Огонь был успешно ликвидирован спустя 20 минут. На данный момент специалисты выясняют, что стало причиной пожара. Кроме этого дознаватели установят ущерб, который был нанесен пожаром.