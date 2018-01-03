Самарский школьник получил травмы во время катания на прикрепленном к авто тюбинге

Самара, 3 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием школьника произошло в Самаре: мальчик зацепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, и получил травмы.

По информации областного МВД России, инцидент произошел во вторник, 2 января, в Челно-Вершинском районе: 14-летний школьник к автомобилю Fiat под управлением 21-летнего водителя, чтобы покататься на тюбинге, однако он перевернулся во время движения.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего мальчика с тяжелыми травмами в медицинское учреждение. Правоохранители напоминают, что категорически запрещается привязывать трос тюбингов к автомобильному транспорту во избежание травм.