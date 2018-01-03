Пассажирский автобус протаранил грузовик с пивом в Самаре

Самара, 3 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Самаре: автобус протаранил автоцистерну с пивом.

Авария произошла в среду, 3 января, на перекрестке улиц Аэродромной и Революционной, сообщают региональные информационные источники со ссылкой на данные, опубликованные очевидцами в социальных сетях. По предварительным данным известно, что автобус влетел в заднюю часть грузовой машины с цистерной, в которой находилось пивоа.

По последней информации, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. В настоящий момент органы охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.