Коммунальная авария произошла на Ново-Вокзальной улице в Самаре

Самара, 3 января. Крупная коммунальная авария произошла на пересечении Ново-Вокзальной и Вольской в Самаре.

По информации региональных новостных источников, авария произошла в среду, 3 января, в районе пересечения улицы Ново-Вокзальной и Вольской: коммунальщики зафиксировали прорыв трубы диаметром 500 миллиметров. В настоящее время на месте ЧП проводятся ремонтные работы.

Жителей близлежащих домов предупреждают, что вода может быть холоднее, чем обычно. Это связано с осуществлением теплоснабжения по резервной схеме. Ремонтные работы планируется завершить до восьми вечера сегодняшнего дня.