Два человека погибли при пожаре в частном доме в Самарской области

Самара, 3 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Самарской области: при пожаре погибли мужчина и женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области, пожар произошел сегодня ранним утром, 3 января, в селе Сергиевск в частном доме, расположенном на улице Петра Ганюшина. На место пожара незамедлительно прибыли 13 сотрудников МЧС и четырех единиц техники. Огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание около 05:40 часов утра.

При пожаре погибли 63-летний мужчина и 57-летняя женщина. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения возгорания.