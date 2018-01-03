Два человека погибли при пожаре в частном доме в Самарской области
Самара, 3 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Самарской области: при пожаре погибли мужчина и женщина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области, пожар произошел сегодня ранним утром, 3 января, в селе Сергиевск в частном доме, расположенном на улице Петра Ганюшина. На место пожара незамедлительно прибыли 13 сотрудников МЧС и четырех единиц техники. Огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание около 05:40 часов утра.
При пожаре погибли 63-летний мужчина и 57-летняя женщина. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения возгорания.
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