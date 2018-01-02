Дачники спасли провалившихся под лед подростков на Волге под Тольятти

Тольятти, 2 января. Четверых подростков, провалившихся под лед на Волге, спасли дачники, которые отдыхали в массиве на полуострове Копылово.

По информации региональных новостных источников, четверо школьников в возрасте от 14 до 16 лет гуляли по Волге, двое из них провалились под лед. Дачники прибежали на крик детей, и незамедлительно предприняли все необходимые действия для спасания подростков. Трагедии удалось избежать, мужчины вытащили на берег тонущих ребят.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и родители одного из мальчиков. В настоящее время здоровью подростков ничто не угрожает.