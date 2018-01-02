Жительницу Самарской области, избившую до смерти мать, отправили в колонию

Самара, 2 января. Жительницу Самарской области приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за убийство матери.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, инцидент произошел в сентябре 2017 года в селе Ташелка Ставропольского района: женщина до полусмерти избила мать. Пострадавшую доставили в больницу, где она позже скончалась.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.