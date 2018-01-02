Иномарка влетела в трамвай в Самаре

Самара, 2 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и трамвая произошло вчера вечеров в Самаре.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от правоохранительных органов, авария случилась в воскресенье, 1 января, около 19:30 вечера. Водитель иномарки во время совершения поворота на перекрестке не уступил дорогу трамвая, после чего произошло столкновение. Серьезные механические повреждения получила иномарка и вагон общественного транспорта.

По последней информации известно, что пострадавших в ДТП нет. Сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку обстоятельств аварии.