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Житель Самары облил мать сожительницы кипятком, требуя денег
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    Житель Самары облил мать сожительницы кипятком, требуя денег

    21:11  1 Января 2018  /обновлено: 21:11  01 Января 2018
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    Житель Самары облил мать сожительницы кипятком, требуя денег

    Самара, 1 января. Житель Самары требовал у матери своей сожительницы деньги, женщина отказала ему, в результате чего мужчина, разозлившись, вылил кипяток на нее.

    Медики сообщили в полицию, что к ним поступила женщина с ожогами, обварившись кипятком. Сотрудники правоохранительных органов не поверили, что женщина сама получила ожоги, и выяснили, что с ней живут дочь и ее сожитель, который постоянно брал деньги у своей сожительницы. Однако дочь пострадавшей попала в больницу, и мужчина стал требовать деньги у ее матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    Мужчина, получив отказ, взял кастрюлю, в которой был кипяток, и вылил содержимое на плечо женщины. Злоумышленник взял сумку и мобильный телефон, который сдал в ломбард. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #происшествие #разбой
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