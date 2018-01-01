Житель Самары облил мать сожительницы кипятком, требуя денег

Самара, 1 января. Житель Самары требовал у матери своей сожительницы деньги, женщина отказала ему, в результате чего мужчина, разозлившись, вылил кипяток на нее.

Медики сообщили в полицию, что к ним поступила женщина с ожогами, обварившись кипятком. Сотрудники правоохранительных органов не поверили, что женщина сама получила ожоги, и выяснили, что с ней живут дочь и ее сожитель, который постоянно брал деньги у своей сожительницы. Однако дочь пострадавшей попала в больницу, и мужчина стал требовать деньги у ее матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина, получив отказ, взял кастрюлю, в которой был кипяток, и вылил содержимое на плечо женщины. Злоумышленник взял сумку и мобильный телефон, который сдал в ломбард. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».