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Полиция задержала иностранцев, грабивших жителей Самары
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    Полиция задержала иностранцев, грабивших жителей Самары

    17:28  1 Января 2018  /обновлено: 17:28  01 Января 2018
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    Полиция задержала иностранцев, грабивших жителей Самары

    Самара, 1 января. Выходцы из Средней Азии избивали и грабили жителей Самары. На данный момент, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников по подозрению в грабежах.

    Иностранцы успели совершить несколько преступлений, сообщают местные СМИ. Злоумышленники напали на сотрудника инкассации поздно ночью 18 декабря, они попросили закурить, однако потерпевший ничего не ответил и пошел дальше. Группа догнала и стала избивать мужчину, который первоначально оказывал им сопротивление. В результате чего злоумышленники забрали мобильный телефон и наушники.

    Следующей жертвой преступления стала женщина, на которую напали в районе Речного порта. Подозреваемые напугали женщину и выхватили у нее телефон. Позже было совершено нападение на балетмейстера из Новокуйбышевска, который возвращался домой. На него напали четыре мужчины азиатской внешности, стали избивать и угрожать ему ножом и газовым баллончиком. У него забрали часы и мобильный телефон, стоимость которого 35 тысяч рублей, сообщает «Волга Ньюс».

    Полиция задержала иностранцев, грабивших жителей Самары

    Еще одной жертвой подозреваемых стал молодой человек, которой шел по улице Аэродромной ночью. Его избили и отобрали дорогой мобильник, который стоит 50 тысяч рублей. Продать его злоумышленники не смогли, так как он был заблокирован. Иностранцы еще напали на местного жителя утром 20 декабря. Данное преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

    Благодаря полученному материалу, сотрудники полиции установили, что злоумышленники передвигались на машине, как оказалось, водителем автомобиля был 24-летний гражданин России, который работал таксистом. Он и рассказал в дальнейшем о своих подельниках. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #грабеж
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