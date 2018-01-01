Глава Самарской области подарил строителям «Самара Арены» конструктор стадиона

Самара, 1 января. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 31 декабря посетил стадион «Самара Арена», поздравил всех строителей с наступающим Новым годом и подарил конструктор «Самара Арена».

«Поздравления с наступающим принимает коллектив строителей — работы идут 24/7! Новый год на площадке встретят 500 человек, а уже к 3.01 здесь опять будет 2700 рабочих», — сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в Twitter.

Глава региона Дмитрий Азаров надеется, что завершатся работы по строительству стадиона вовремя и все будет сделано качественно, чтобы стадион долгие года радовал жителей Самары, а также достойно принял матчи чемпионата мира по футболу. Отметим, что Дмитрий Азаров подарил строителям подарок — конструктор «Самара Арена» из дерева, его изготовили в СамГМУ.