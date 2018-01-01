Пассажиров и сотрудников аэропорта «Курумоч» эвакуировали в Самаре

Самара, 1 января. Пассажиров и сотрудников самарского аэропорта «Курумоч» эвакуировали из-за сообщения о минировании здания.

Сообщение о том, что в аэропорте заложена бомба, поступило в правоохранительные органы около четырех часов дня в воскресенье, 31 декабря. На место происшествия незамедлительно выехали специальные службы. Они в срочном порядке эвакуировали всех из здания и начали проверять аэропорт.

«Вы не поверите, но в нашем аэропорту всех попросили покинуть здание. Собачки внутри ходят, а на улице холодно», — приводит «63.ru» слова очевидца.

Первоначально пассажиры и сотрудники аэропорта находились на улице, после чего их перевели в терминал, который был рядом. Отмечается, что после проверки аэропорт «Курумоч» заработал в штатном режиме, сообщает «Комсомольская правда». Никаких взрывных устройств в здании аэропорта не обнаружили.