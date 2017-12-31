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Троллейбусы со Снегурочками за рулем выехали на дороги Самары
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    Троллейбусы со Снегурочками за рулем выехали на дороги Самары

    17:42  31 Декабря 2017  /обновлено: 17:42  31 Декабря 2017
    579

    Троллейбусы со Снегурочками за рулем выехали на дороги Самары

    Самара, 31 декабря. В честь наступающего Нового года в Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем. Фотографии с девушками-водителями быстро распространились в социальных сетях.

    Таким образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей Самары с новогодними праздниками. Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, а кондукторы раздавали пассажирам сладости. Салоны общественного транспорта были украшены мишурой.

    Автор: Алексей Громов
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    #самара #новый год #снегурочка
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