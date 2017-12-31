Троллейбусы со Снегурочками за рулем выехали на дороги Самары

Самара, 31 декабря. В честь наступающего Нового года в Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем. Фотографии с девушками-водителями быстро распространились в социальных сетях.

Таким образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей Самары с новогодними праздниками. Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, а кондукторы раздавали пассажирам сладости. Салоны общественного транспорта были украшены мишурой.