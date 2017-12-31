Водитель Lada Priora влетел в металлическое ограждение и погиб

Самара, 31 декабря. Автомобиль Lada Priora влетел в металлическое ограждение, в результате чего водитель отечественной машины погиб на месте происшествия.

При столкновении сработали подушки безопасности, однако они не спасли жизнь автомобилиста, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Самарской области. Как оказалось, металл деформировался и заблокировал погибшего в машине. На место происшествия выехали четыре сотрудника поисково-спасательного отряда, которые с помощью специального инструмента вытащили тело водителя. Отмечается, что отряд прибыл на место случившегося около 05.20, спустя час он ликвидировал последствия дорожно-транспортного происшествия.

Трагедия произошла на 30-м километре Южной обводной дороги около поселка Рощинский в воскресенье, 31 декабря.