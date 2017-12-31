Жители Самарской области получают поздравления по СМС от главы региона
Самара, 31 декабря. Некоторые жители Самарской области стали получатьСМС с поздравлением от имени врио губернатора региона Дмитрия Азарова.
Некоторым жителям Самарской области стали приходить сообщения, в которых Дмитрий Азаров поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством.
«Это официальная рассылка. В идеале все абоненты должны получить поздравительные сообщения от первого лица региона», — цитирует «63.ru» сообщение пресс-службы правительства Самарской области.
Врио губернатора Самарской области желает здоровья, успехов и благополучия жителям. Напомним, что на сайте правительства региона опубликовано поздравление от Дмитрия Азарова:
«Пусть в наших домах всегда звучит детский смех, а все проблемы решаются сообща, благодаря поддержке друзей и родных. От всего сердца желаю вам счастья, добра, семейного благополучия. А нашему родному региону – мира и процветания».