Неизвестные, укравшие новогоднюю гирлянду в Тольятти, попали на видеокамеру

Самара, 31 декабря. Двое неизвестных мужчин украли новогоднюю гирлянду около подъезда одного из домов в Тольятти. Злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчины подошли к подъезду дома, который расположен на улице Ворошилова, и решили похитить гирлянду, сообщают новостные источники региональных СМИ. Один из мужчин снимал гирлянду, а другой наблюдал за происходящим вокруг. Сняв гирлянду, которая висела над подъездом, неизвестные ушли. Жильцы просят вернуть украденное, иначе им придется обратиться в полицию. Инцидент произошел около двух часов ночи 28 декабря.

Отмечается, что аналогичный случай произошел в Архангельске. Неизвестный стал снимать гирлянду с металлической конструкции. Скрутив ее, он скрылся с места происшествия.