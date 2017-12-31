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Неизвестные, укравшие новогоднюю гирлянду в Тольятти, попали на видеокамеру
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    Неизвестные, укравшие новогоднюю гирлянду в Тольятти, попали на видеокамеру

    10:26  31 Декабря 2017  /обновлено: 10:27  31 Декабря 2017
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    Неизвестные, укравшие новогоднюю гирлянду в Тольятти, попали на видеокамеру

    Самара, 31 декабря. Двое неизвестных мужчин украли новогоднюю гирлянду около подъезда одного из домов в Тольятти. Злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.

    Мужчины подошли к подъезду дома, который расположен на улице Ворошилова, и решили похитить гирлянду, сообщают новостные источники региональных СМИ. Один из мужчин снимал гирлянду, а другой наблюдал за происходящим вокруг. Сняв гирлянду, которая висела над подъездом, неизвестные ушли. Жильцы просят вернуть украденное, иначе им придется обратиться в полицию. Инцидент произошел около двух часов ночи 28 декабря.

    Отмечается, что аналогичный случай произошел в Архангельске. Неизвестный стал снимать гирлянду с металлической конструкции. Скрутив ее, он скрылся с места происшествия.

    Автор: Дарья Смолина
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    #тольятти #самарская область #гирлянда
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