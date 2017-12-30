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Происшествия
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ВАЗ снес дорожный знак и влетел в столб в Тольятти
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    ВАЗ снес дорожный знак и влетел в столб в Тольятти

    17:51  30 Декабря 2017  /обновлено: 17:51  30 Декабря 2017
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    ВАЗ снес дорожный знак и влетел в столб в Тольятти

    Тольятти, 30 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью в Тольятти: отечественная легковушка сбила дорожный знак и врезалась в столб.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения от очевидцев, авария произошла ночью с пятницы, 29 декабря, на субботу, 30 декабря, на улице Карла Маркса. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ не справился с управлением транспортным средством, выехал с проезжей части, снес дорожный знак и влетел в световую опору.

    Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Очевидцы утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #тольятти
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